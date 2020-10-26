Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgın sürecine ilişkin, rehavete kapılmayıp, tedbirin elden bırakılmamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Mevlid-i Nebi Haftası'nın Açılış Programı'na katıldı.

Açılış Programı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında tüm dünyayı saran koronavirüs salgının Türkiye'deki boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ülkenin güçlü sağlık alt yapısının altını çizdi.

"GÜÇLÜ SAĞLIK ALT YAPISI İLE KRİZİ HAFİF ATLATIYORUZ"

Şimdiye kadar dünya genelinde 1 milyon 200 bin insanın hayatına mal olan koronavirüs salgının hızla yayılmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, "Güçlü sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarımızın sayesinde diğer ülkelere göre hamdolsun bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehavete kapılmıyor, tedbiri asla elden bırakmıyoruz ViDEO

"REHAVETE KAPILMIYOR, TEDBİRİ ASLA ELDEN BIRAKMIYORUZ"

Temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek hastalıkla mücadelenin sürdürüldüğünü aktaran Erdoğan, "Rehavete kapılmıyor, tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Rızkının peşindeki insanlarımızı sıkıntıya sokmadan önü arkası iyi hesaplanmış adımlarla süreci yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

"83 MİLYON'UN HER FERDİNE GÖREV DÜŞÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Genel tabloya göre sıkıntı gördüğümüz alanlarda müdahalede bulunmaktan çekinmiyoruz.

Tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı bu günlerde milletimden tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum.

83 milyonun her bir ferdine burada görev düşüyor, bir süre daha sabredecek sebat edecek kurallara uyacak ondan sonra inşallah hep birlikte feraha erişeceğiz.





"HASRETİNİ ÇEKTİĞİMİZ GÜNLERE KAVUŞACAĞIZ"

Hasretini çektiğimiz o güzel günlere milletçe hep beraber kavuşacağız. Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum.

Rabbimden milletimizi ve tüm insanlığı bu musibetten en kısa sürede kurtarmasını niyaz ediyorum."