Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rehine takası yorumu: Kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum G20 Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Hamas arasındaki 4 günlük ateşkesin olumlu bir gelişme olduğunu vurgularken, bu adımın barışla sonuçlanmasını temenni ettiğini aktardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi gerçekleştiren G20 Liderler Zirvesi'ne konferansla katıldı.

Canlı bağlantıda İsrail-Filistin olayına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, rehine takası konusunu değerlendirdi.

Mutabakata varılan 4 günlük ateşkesin olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, bu adımın barışa vesile olmasını temenni ettiğinin de altını çizdi.

"İsrail 14 bin sivilin yaşama hakkını elinden aldı"

Ukrayna savaşı devam ederken 7 Ekim’de bir başka krize uyandık. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık tahammül sınırlarını aştı. İsrail yönetimi çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hakkı olan yaşama hakkını onların elinden aldı, Filistinlileri kendi yurtlarından göçe zorladı.

"Rehine takasının kalıcı barışa dönmesini temenni ediyorum"

İsrail yönetimi okulları, kiliseleri, hastaneleri acımasızca bombaladı. Burada açıkça savaş suçu işlenmektedir. Bunları yapanlar uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir. 4 günlük insani fasıla ilanı ve rehine takası konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir. Bu adımın önceliğimiz olan kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum.

"Filistin Devleti'nin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük"

Son olaylarla birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile yan yana barış içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük. Sizleri bu kapsamda iki devletli çözümün tesisi için de inisiyatif almaya çağırıyorum. Biz Türkiye olarak garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bölgeye yönelik insani yardımlarımızı da devam ettiriyoruz.

"Siz dostlarımı gereken adımları atmaya davet ediyorum"

Bugüne kadar Mısırlı kardeşlerimizle iş birliği içinde 11 uçak ve bir sivil gemi dolusu 666 bin ton yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavilerini devam ettiriyoruz. Siz dostlarımı insani ve tıbbi yardımların kesintisiz temini ve Gazze'ye ulaştırılması konusunda da gereken adımları atmaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu noktalara da değindi;

Son zirvemiz G20'nin küresel meselelerin çözümündeki önce rolünü bir kez daha teyit etti. Bizim de güçlü destek verdiğimiz Afrika Birliği'nin daimi üyeliğe kabulü ile G20'nin nüfus alanı daha da arttı. Kutsal kitapları hedef alan saldırıların da G20 bildirgesinde kınanmasını son derece isabetli bulduk. Yeni Delhi sonrasında takibini yapacağımız unsurlardan biri de çok taraflı kalkınma bankalarının geliştirilmesiydi. Küresel büyüme, finansman koşullarındaki daralma, jeopolitik gerilimler, uluslararası ticarette artan korumacı eğilimler, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi bir dizi faktörün etkisiyle yavaşlamaya başlamıştır.

"Kadının güçlendirilmesi çalışma grubu ile attığımız adımı daha da güçlendirmiş oluyoruz"