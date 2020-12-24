Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan müzeleri açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonları tamamlanan Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi'nin açılışlarını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu Sonrası Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı burada katılımcılara seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Bu müzelerin şehirlerimize kazandırılmasında emeği geçen bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.

Sayın Bakanımızın bulunduğu Tunceli'de şehrin Cumhuriyet tarihindeki ilk müzesini kurduk.

Bu binada Tunceli'nini zengin tarihini yansıtan eserler sergilenecektir.

Yaklaşık 38 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen müze projemizin Tuncelimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin turizm potansiyeli en yüksek illeri arasında yer alan Tunceli büyük bir sıçramanın eşiğindedir.

Hayranlık verici tabii güzelliklerinin yanında tarihi güzelliklerini de yansıtan bu müzeyi açarak Tunceli'yi ülkemizin turizm merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Bakan yardımcımız Serdar Çam'ın bulunduğu Bursa'da ilk Osmanlı medreselerinden Yeşil Medrese'yi Türk İslam eserleri olarak hizmete açıyoruz.

Yaklaşık 600 yıllık geçmişi bulunan bu müzede Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait pek çok eser yer alıyor."

AYRINTILAR GELECEK..