Cumhurbaşkanı Erdoğan Reyhanlı Barajı'nın açılışında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'nın taşkınlardan korunması ve sulanmasını sağlayacak önemli bir yatırımdır. Afrin ve Karasu Çayları ile beslenecek baraj sayesinde Amik Ovası'nda afet riskinin de büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır. Bu projenin sulamada, ülkemiz yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretiminde ek katkısı da 80 milyon liradır."

Ayrıntılar gelecek...