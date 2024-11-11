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Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Riyad'a hareket etti.