Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi turu devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'ndan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti.
ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK
Orta Doğu'da artan tansiyonun düşürülmesi adına, Arap Birliği'nin ortak girişimiyle düzenlenen toplantıya katılacak Erdoğan'ın, çok sayıda liderle ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.
İKLİM ZİRVESİ'NE DE KATILACAK
Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geçerek İklim Zirvesi'ne katılacak.
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