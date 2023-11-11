Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da: Liderler aile fotoğrafı çektirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da düzenlenen 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’nde liderler ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Yıllar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad aynı karede yer aldı.

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ensonhaber.com

İsrail abluka altına aldığı Gazze'de 11 binden fazla vatandaşı hayatını kaybetti.

Binlerce masumu öldüren ve hastanelerde yaralı olanların tedavi olmalarına müsaade etmeyen İsrail'in durması için tüm dünyadan tepkiler yağıyor.

Olayların başından beri arabulucu olan ve Filistin'deki sivillerin korunması için çabalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise diplomasi trafiği sürüyor.

Riyad'da Gazze zirvesi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede

Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

TSİ 12.45 sıralarında havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra zirve alanına hareket etti.

Prens Selman karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler zirve alanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından karşılandı.

Aile fotoğrafı çektirdiler

Liderler, karşılama törenin ardından zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, solunda ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yer aldı.

Filistin meselesi masada

İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerin liderlerinin katıldığı zirvede İsrail'in, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele alınacak.

Somut adımlar konusunda fikir alışverişi yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı zirvede İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak.

Beşar Esad zirveye katıldı

Suriye’nin Arap Birliği üyeliği, ülkede 2011 yılında başlayan iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetim karşıtı eylemcilere yönelik baskı ve şiddetli müdahale emri vermesinin ardından askıya alınmıştı.

Arap Birliği üyesi 22 ülkenin dışişleri bakanlarının 7 Mayıs'ta Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlediği toplantıda Suriye’nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 10 Mayıs’ta Esad’ı zirveye davet etmişti.

Esad, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Mayıs ayında gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi’ne 12 yıl sonra ilk kez katılmıştı.

Beşar Esad, bu kez de Riyad'da düzenlenen olağanüstü zirveye katıldı ve aile fotoğrafında yer aldı.