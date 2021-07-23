Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ve Artvin'e gidiyor

Cuma namazının ardından sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'e doğru yola çıkacak olan Erdoğan, bölgede incelemelerde bulunacak.

Yağışlara teslim olan Doğu Karadeniz'de felaketin etkileri gün ağarınca iyice ortaya çıktı.

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

Derelerin taşması ile birlikte çevrede birçok hasar oluşurken, ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Meteoroloji, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün yağışların yerel düzeyde kuvvetli olması beklendiğini açıkladı.

ERDOĞAN RİZE VE ARTVİN'İ ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cuma namazının ardından Trabzon'a giderek, oradan sel felaketinin yaşandığı bölge olan memleketi Rize'ye geçecek.

Rize ve ilçelerindeki sel ve heyelan bölgelerindeki incelemelerin ardından Artvin'e gidecek olan Erdoğan, bakanlar ile birlikte ziyaretler gerçekleştirecek.

Kriz merkezinde son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunacak olan Erdoğan, vatandaşlara hitap edecek..