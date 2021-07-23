Sel bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ Başkanlığı ile selden en çok etkilenen 4 ilçede proje çalışmasını başlattık. Afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere sel bölgesi Rize’ye gitti.

Kıldığı cuma namazının ardından toplanan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi verdi.

"550 KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

Muğduriyetlerin giderilmesi için kolları sıvadıklarını söyleyen Erdoğan, "TOKİ Başkanlığı ile selden en çok etkilenen 4 ilçede proje çalışmasını başlattık. Yöresel köy evlerimizi, merkezde ise zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızı inşa edeceğiz. 50 adet altında ahır olan köy evleri yapacağız. Bir sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz." dedi.

"TIPKI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ'NİN KONUTLARI GİBİ YAPACAĞIZ"

Erdoğan, "Selden zarar gören Güneysu başta olmak üzere tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel, güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceğiz. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin konutları, nasıl bir güzellik arz ediyorsa diğerlerini de öyle yapacağız." diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: 3-4 katı geçmeyecek konutlar inşa edeceğiz ViDEO