Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'de ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a namaz sonrasında Almanya'da yaşanan sel felaketi ve Başbakan Angela Merkel ile yardım gönderme konusunda görüşme yapılıp yapılmadığı soruldu.

Almanya'dan böyle bir talebin söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, Rize'de yaşanan sel felaketine de değinerek, şunları söyledi:

"Aldığımız bilgiler ışığında Almanya'da felaketin boyutu çok büyük. Maalesef Rize'deki sel felaketinde de kendi ilçem de (Güneysu) dahil olmak üzere şu an itibarıyla 2 kaybın dışında 6 vefatımız var.

Üç bakanımız orada. Gerek Süleyman Bey, gerek Murat Kurum Bey, gerekse Adil Bey oradalar. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Valimiz Kemal Bey'le irtibat halindeyim.

Yoğun bir şekilde AFAD'ın çalışması var. Tüm iş makineleriyle oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun.

Fakat biliyorsunuz Rize'miz, daha doğrusu Doğu Karadeniz'imiz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya. Çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Satte 202 metreküp yağmur aldı.

Çay bitkisi, aynı zamanda gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı yağmurla gübrenin, yani azotun özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Balçığa dönüşmesi de dikey bir kök olmadığı için, yatay olduğu için onlar hep birlikte aşağı doğru iniyor.

Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. Şimdi o ağaçlar artık kalmadı çünkü o ağaçlar söküldü, yerine çaylıklar yapıldı. Şu an itibarıyla bütün bu çaylıkların kendi dayılarımın evlerinin altındaki yerler de dahil olmak üzere ciddi manada zarar söz konusu.

Temennimiz cana bir şey gelmesin. Ama şu an itibarıyla 6 kaybımız var. 2 aranan hemşehrilerimiz var. Ölenlerimizin yakınlarına sabırlar diliyorum.