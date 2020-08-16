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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de basına mısır ikram etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de basına mısır ikram etti

    Rize programının 2'nci gününde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'na çıktığı sırada alanda bulunan gazetecilere mısır ikram etti.
    • AA
    • 16.08.2020 - 12:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de basına mısır ikram etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti 2'nci gününe girdi.

    Güneysu ilçesinde yer alan evinden sabah saatlerinde çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı'na geçerek burada kendisini bekleyen helikoptere bindi.

    AYDER YAYLASI'NA ÇIKTI

    Erdoğan, helikopter ile Ardeşen İlçe Stadı'na iniş yaptıktan sonra karayolu ile Çamlıhemşin Ayder Yaylası'na çıkarken yolda basın mensuplarını da gördü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de basına mısır ikram etti VİDEO

    BASINA MISIR İKRAMI

    Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak ödemesini kendisi yaptı.

    Erdoğan, 200 lira ödeme yaptığı mısırları kendisini takip eden basın mensuplarına da ikram etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize de basına mısır ikram etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize de basına mısır ikram etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize de basına mısır ikram etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize de basına mısır ikram etti #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize de basına mısır ikram etti #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize de basına mısır ikram etti #6

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