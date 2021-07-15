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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'deki yaralar sarılacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.
    • AA
    • 15.07.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 15:26
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'deki yaralar sarılacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek Rize halkına geçmiş olsun temennilerini iletti.

    YARALAR SARILACAK

    Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Rize'de sel ve heyelanın yaşandığı bölgede temaslarını sürdürüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize deki yaralar sarılacak #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize deki yaralar sarılacak #2

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