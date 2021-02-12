Memleketi Rize'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 aylık aranın ardından Rize'de olmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, hafta sonunu zor çektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binası Açılış Programı'na katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan, memleketi Rize'ye gitmesinin heyecanını paylaştı.

6 aylık bir aradan sonra Rize'de bulunmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Erdoğan, hafta sonunu zor çektiğini söyledi.

"HAFTA SONUNU ZOR ÇEKTİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Dün gece geldim. Hafta sonunu zor çektim. Ne zaman Perşembe olacak da Rize'ye gideceğiz diye... Yarın denizin üzerine inşa edilen Rize - Artvin Havalimanı'nda inceleme yapacağız. Biz yolları ırak değil, yolları kısalttık.

Yol medeniyettir dedik, bu adımları attık. Hava şartları uygun olursa Ayder Yaylası'ndaki çalışmaları da yerinde görmek istiyoruz. Ovit Tüneli'ni de açtık, son durumu yerinde görelim istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'ye gelmek için hafta sonunu zor çektim VİDEO