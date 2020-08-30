Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri Araştırma Merkezi'nin Açılış Töreni’nde konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri Araştırma Merkezi'nin Açılış Töreni’nde konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

“30 Ağustos bağımsız ve şeref için bir milletin neleri göze alabileceğinin en büyük göstergesidir.

98 yıl önce her türlü yokluğa rağmen şehitlerimizin kanlarıyla kazanılan bir zaferi kutluyoruz.

Malazgirt nasıl bizimse Çanakkale de öyle bizimdir.

2023'te yüzüncü yaşını kutlayacağımız Türkiye, bu topraklarda kurulan ilk değil sonuncu ülkedir.

Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanların oyunlarına bugüne kadar gelmedik, asla fırsat vermedik.”

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