Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanlara yapılan ayrımcılıkları elimizin tersiyle ittik Romanlarla iftar programında buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, romanlara yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını reddettiklerini belirterek, "Kardeşliğimizin zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

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Türkiye yaşadığı büyük afet felaketinin ardından seçimlere gidiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Ramazan ayını toplumun tüm kesimlerinden vatandaşlarla geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'na katıldı.

İftar programı coşkulu vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

"Ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik"

Romanlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Erdoğan, "Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik. Sosyal medya mecralarının körüklediği ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Roman Koordinasyon Merkezi'ni kurduk"

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi, soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Irkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz"

'Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'na katılan cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Siz kardeşlerimle birlikte tüm Romanlarımıza hayırlı bereketli bir Ramazan diliyorum. Roman kardeşlerimizle bir araya geldiğim her anın benim gönlümde farklı bir yeri var. İftarınızı bizimle paylaşmanızdan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm ayrılıklarımızı dışarıda bırakarak oturduğumuz şu muhabbet sofrasında birleştiriciliğin önemini anlıyoruz. Irkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ön yargıları kırmak alışkanlıkları değiştirmek elbette atomu parçalamaktan daha zordur, daha çetindir. Tüm zorluklarına rağmen son 20 yılda ön kabulleri değiştirme noktasında hamdolsun çok ciddi mesafeler aldık.

"Dünya Romanlar Günü’nü tebrik ediyorum"

Romanlarla ilgili de bir sorun, sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. Öncelikle ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık. Roman nüfusunun yoğunlaştığı şehirlerimizde eğitimden sağlığa her alanda Roman kardeşlerimizi destekledik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Roman koordinasyon merkezi açtık. Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi, soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz. Tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü’nü tebrik ediyorum.

"İnşa ettiğimiz Türkiye eşitlikçi bir Türkiye'dir"

Sosyal konut projelerimizde Roman vatandaşlarımızı huzurlu evlerine kavuşturuyoruz. Bu çabalarımızda da maalesef muhalefetin eleştirilerinin hedefi olduk. Deprem felaketi sonrasında bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. 85 milyonun hiçbir ferdinin dayanıksız, sağlıksız yapılarda hayatını sürdürmesine gönlümüz razı değildir. Bundan sonraki çalışmalarımızı çok daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Roman vatandaşlarımızın bütün haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. İnşa ettiğimiz Türkiye eşitlikçi bir Türkiye'dir.

"Aba altından sopa gösteren kibir kulelerine asla boyun eğmedik"