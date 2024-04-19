Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı lohannis ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon diplomasisini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ErdoğanRomanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerektiğini, bunun için iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının yararlı olacağını vurguladı.

Iohannis'in NATO Genel sekreterliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iohannis'in NATO Genel Sekreterliği adaylığının gündeme geldiği görüşmede, terör başta olmak üzere küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında NATO ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarına hizmet edecek, İttifak'ın birliğini güçlendirecek, dayanışma ruhunu koruyup zenginleştirecek, NATO'nun savunma ve güvenlik bağlantılı istişarelerdeki asli rolüne öncelik verecek bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini ifade etti.