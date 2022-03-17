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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 19:23
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı ile görüştü

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

    RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışın tesisi için yoğun çaba sarf ederken, Ukrayna'ya ve mülteci akınına maruz kalan Romanya dahil komşu ülkelere insani yardım da ulaştırdıklarını ifade etti.

    Erdoğan ile Klaus Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eşgüdümü artırma hususunda mutabık kaldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı ile görüştü #1

     

     


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