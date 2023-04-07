Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırladı. Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmek üzere Türkiye'ye geldi.

Basına kapalı görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Ziyarette Bakan Çavuşoğlu da yer aldı…

Erdoğan ile Putin, bu yıl 5 defa görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde uluslararası durumun ağırlaşmasına rağmen Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun her şeyden önce liderler seviyesinde devam ettiğini açıkladı.

Bakanlık, Lavrov’un Türkiye ziyaretinde görüşülecek meselelere dair bilgilendirme yaparken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenli ve güvene dayalı iletişiminin sonuncusunun 25 Mart’ta olmak üzere bu yıl 5 defa telefonla görüşmek suretiyle sürdürüldüğünü, geçen yıl iki liderin 4 defa yüz yüze, 16 defa da telefonla görüştüğünü hatırlattı.

'Parlamentolar arası iş birliği yoğunlaştı'

Liderler tarafından belirlenen ikili iletişim ritminin Rus ve Türk Dışişleri Bakanları tarafından aktif olarak desteklendiğinin vurgulandığı açıklamada, diplomatik nota yoluyla Rusya-Türkiye Dışişleri Bakanlıkları Arası İstişareler Planının geçerlik süresinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Parlamentolar arası iş birliğinin de yoğunlaştığına değinilen açıklamada, “Özellikle, Türk ortaklarımızın yardımıyla, sadece Ukrayna tahılının dünya pazarlarına arzı açısından değil, aynı zamanda uluslararası ekonomik operatörlerin Rus tarım ürünlerine ve gübrelerine erişiminin engellenmemesi açısından bu anlaşmaların kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.