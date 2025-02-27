Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı'nı kabul edecek

Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği tüm hızıyla sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda da bugün çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.
KABUL DOLMABAHÇE'DE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, saat 17.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK
Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konuların yanı sıra Rusya- Ukrayna barış görüşmelerinin ele alınması bekleniyor.
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