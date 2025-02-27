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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı'nı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı'nı kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya gelecek.