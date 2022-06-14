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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk'u kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 16:36
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk ile görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nin ardından Beştepe'ye geçti.

    Basına kapalı gerçekleşti

    Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü #1


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