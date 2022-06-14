- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk'u kabul etti.
- Haber Merkezi
- 14.06.2022 - 16:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nin ardından Beştepe'ye geçti.
Basına kapalı gerçekleşti
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.