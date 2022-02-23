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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçemeyiz

Kriz yaşayan Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'nin yaklaşımını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de vazgeçmeden bu işin çözülmesini istediğini dile getirdi.