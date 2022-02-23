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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçemeyiz
Kriz yaşayan Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'nin yaklaşımını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de vazgeçmeden bu işin çözülmesini istediğini dile getirdi.
- Haber Merkezi
- 23.02.2022 - 14:01
- Güncelleme : 23.02.2022 - 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna) İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Bizim derdimiz, öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi çözelim."