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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı baş başa görüşmenin ardından yurda döndü.
- DHA
- 29.09.2021 - 19:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gün içinde Soçi kentinde baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de Boçarov Ruçey Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na hareket etti.
CUMHURBAŞKANI HAVAALANINDA KARŞILANDI
Erdoğan'ı günü birlik ziyareti dönüşünde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve devlet erkanı karşıladı.