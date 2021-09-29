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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan döndü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı baş başa görüşmenin ardından yurda döndü.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 19:46
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan döndü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gün içinde Soçi kentinde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de Boçarov Ruçey Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na hareket etti.

    CUMHURBAŞKANI HAVAALANINDA KARŞILANDI

    Erdoğan'ı günü birlik ziyareti dönüşünde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve devlet erkanı karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dan döndü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dan döndü #2

     

     

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