Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağustos ayı içinde Putin ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayı içerisinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

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ensonhaber.com

Tahıl ambarı olarak nitelendirilen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dünyayı tahıl krizine soktu.

Türkiye'nin arabuluculuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği meyvesini verdi ve taraflar İstanbul'da masaya oturdu.

Yapılan Tahıl Koridoru Antlaşması'yla olası bir gıda krizinin önüne geçildi.

Uzun süredir devam eden antlaşma sona erdi ve bundan sonra ne olacağı merak edilmeye başlandı.

Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi

Konuya ilişkin olarak geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Girişimi "barış köprüsü" olarak tanımlayan Erdoğan, anlaşmanın devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Katar merkezli Al Jazeera, Putin'in Erdoğan'dan, Afrika'ya tahıl ihracı konusunda yardım istediğini yazdı.

Kremlin'in açıklamasına işaret edilerek, "Türkiye ve diğer ilgili ülkelerle bu meseleye ilişkin istek ifade edildi." denildi.

"Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteciler tarafından Putin ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Erdoğan, Rus mevkidaşının ziyaretiyle ilgili, "Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat Başkanım Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor. Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

"Rusya ile aynı çizgideyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Putin'in Afrika'ya tahıl sevkiyatına ilişkin görüşleriyle ilgili de konuştu.

Erdoğan, Rusya ile aynı çizgide olduklarını ifade etti.

"Afrika ülkelerine veya az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi: