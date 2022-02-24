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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın harekatını reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın harekatını reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatı reddettiklerini söyledi.
- Haber Merkezi
- 24.02.2022 - 14:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarınsan satır başları:
"Askeri harekatı reddediyoruz.
Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destkeliyoruz."