Euro
16.19
3.43%
Dolar
14.38
4.08%
Altın
911.32
7.41%
Borsa
1831
-9.19%
Bitcoin
509.008
-5.58%
BTXN Coin
37.80
-5.31%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın harekatını reddediyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatı reddettiklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın harekatını reddediyoruz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuşuyor.

    Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarınsan satır başları:

    "Askeri harekatı reddediyoruz.

    Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destkeliyoruz."

    AYRINTILAR GELECEK...


    İlginizi Çekebilir

    Sadece bir tık ile kripto para alım satımına başlayın!
    Piyasalar Investment

    Sadece bir tık ile kripto para alım satımına başlayın!

    Mia Khalifa'dan iç çamaşırsız semt oturuşu pozu! Ortadoğu'daki ölüm tehditleri 'vız' geldi
    Medya

    Mia Khalifa'dan iç çamaşırsız semt oturuşu pozu! Ortadoğu'daki ölüm tehditleri 'vız' geldi

    24 Şubat 2022 Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
    Gündem

    24 Şubat 2022 Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Görüş Bildir