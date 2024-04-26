Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ağırladı.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Rutte'ye "AB yolunda Türkiye'ye destek ver" şartı

Görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ile Avrupa Birliği üyelik süreci de ele alındı.

Erdoğan'ın NATO genel sekreterliği için aday olan Rutte'den, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde Hollanda'nın desteğini istediği belirtildi.

Erdoğan'ın basın toplantısındaki açıklamaları özetle şöyle:



"Hollanda ile 400 yılı aşan bir geçmişimiz var"

İkili münasebetlerimizin geçmişi 400 yılı aşmaktadır. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu işbirliğini gözden geçirdik. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz güçlenmeye devam ediyor. Hollanda Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. Girişimcilerimiz Hollanda'da 6 milyar euro değerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk aşamada 15 milyar dolara, ardından da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu rakamı ilk etapta 15 milyar dolara ardından 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Başbakan ile başta Gazze ve Ukrayna hakkında da fikir alışverişinde bulunduk.

Hiçbir terör örgütüne mücamaha gösterilmemeli

Türkiye'nin bölücü terör ile mücadele noktasında ödediği ağır bedeller ortadadır. Aralarında çocukların olduğu binlerce vatandaşımızı PKK'nın saldırılarında kurban verdik. Hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim.

"NATO için akıl ve hakkaniyet çerçevesinde karar vereceğiz"

Kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. NATO Genel Sekreterliği görevine aday olan Rutte ile yeni NATO Genel Sekreteri'nde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştım. Müttefikler arasındaki savunma sanayii alanındaki yaptırımların ortadan kaldırılmasın tıpkı Sayın Stoltenberg gibi yoğun çaba sarf ettirilmesi şarttır.

Rutte: "NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var"

Türkiye, Gazze ve Ukrayna konusunda önemli bir rol oynuyor. Bugünkü görüşmemizde gündemimizdeki konuları ele aldık. Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta. Türkiye Gazze'deki durumu çözme çabaları sarf etmektedir. Türkiye jeopolitik bir aktör ve Türkiye'nin (bölgede) çok etkisi var. NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var.

NATO genel sekreterliği için destek istedi

NATO Genel Sekreterliği'ne aday olan Rutte, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak adaylık için desteğini istemişti. İstanbul'da yapılan görüşmede bu kez de yüz yüze destek talebinde bulundu.



