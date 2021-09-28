Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah sporunda

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah sporu sonrası neşeli bir anının fotoğrafını paylaştı.

Daha önce sabahları spor yaptığını ve sağlıklı kalmak için düzenli olarak basketbol, koşu ve ağırlık çalışmalarına önem verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konu ile ilgili yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sabah sporu sonrası çektikdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Çotuk, fotoğrafa "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.

KİMİN YENDİĞİ ANLAŞILIYOR

Fotoğrafta oldukça keyifli görünen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fotoğrafını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da etiketleyerek "Skor 50-24 Kimin yendiği anlaşılıyordur." diyerek paylaşım yaptı.

MÜCADELEDEN BİR AN OLSUN VAZGEÇMEDİK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Olsun, mücadeleden bir an olsun vazgeçmedik" ifadeleriyle Bakan Varank ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile fotoğrafını paylaştı.