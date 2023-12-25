Cumhurbaşkanı Erdoğan Sabiha Gökçen'in 2. pistinin açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti hizmete giriyor.

Bugün açılışı yapılan 2. pist için tören düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu önemli eserin İstanbul'umuzun yanı sıra tüm bölgemize, tüm Türkiye'ye, 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle konuşmasına başladı.

"Tüm bölgenin adeta uçuş merkezi haline geldi"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 1987 yılında rahmetli Turgut Özal'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Burası ileri teknoloji, endüstri parkı ve havalimanı kısa adıyla AYTEK projesinin ilk adımı olarak tasarlanmıştır. Projenin amacı başta savunma ve havacılık sanayii olmak üzere ileri teknoloji alanında güçlü bir yenilikçilik alt yapısının oluşturulmasıydı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2001 yılında hizmete girmesinden itibaren sadece İstanbul'un değil tüm bölgenin adeta uçuş merkezi haline geldi.

"Sabiha Gökçen Havalimanı son derece kritik roller üstleniyor"

Bugün havalimanımız Anadolu Yakası ile birlikte çevre illere de hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye genelindeki iş ve turizm piyasalarının gelişimi açısından son derece kritik roller üstleniyor. Zaman içerisinde havalimanının artan hava ve yolcu trafiğini karşılamakta zorlandığını görüyoruz.



Bunun üzerine ilk etapta 2009 yılında yap-işlet-devret modeli ile yeni terminal binasını devreye aldık. Diğer taraftan 2010 yılında AYTEK projesinin bir diğer unsuru olan İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluşu gerçekleştirildi. Teknopark İstanbul bugün ülkemizin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olarak faaliyetini sürdürüyor.

"Yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır"

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın kullanım oranı ve yolcu trafiği sürekli yükseliyor. Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında 208 bin uçuş trafiği ile yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lık artışla 34 milyona yükseldi. Bugün Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır.

"Yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını öngörüyoruz"

Sene sonunda havalimanımızdan seyahat eden yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Sektördeki büyüme ve havalimanının gelişim planları çerçevesinde ihtiyaç duyulan 2. pistin inşası için 2012 yılında karar aldık. Ardından çalışmalara başlayarak toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarı ile 2. pisti ve mütemmim işlerini tamamladık. Havalimanımızın trafik kapasitesini ikiye katlayacak pistimizin uzunluğu 3 bin 540 metredir.

"En son teknoloji ile yeniledik"

Ayrıca 3 bin 520 metre, 3 bin metre ve 2 bin 2400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu vardır. Toplam 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apronu ve 40 uçak kapasiteli 300 bin metrekarelik kargo apronu ile havalimanımız rakiplerine göre çok ileri özelliklere sahiptir. Pistin TEM Otoyolu ile D-100 bağlantı yolu üzerinden geçebilmesi için bin 520 metre uzunluğunda ve çift tüplü TEM Bağlantı Tüneli'ni inşa ettik.



Kimi çevrelerin ısıtıp ısıtıp dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlarda bulunduğu tünel işte bu TEM bağlantı tünelidir. Havalimanımızda tüm bu alt yapı ile birlikte hava trafik kontrolü kulesi, teknik blok, gümrük, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip tüm üst yapı tesislerini de en son teknoloji ile yeniledik.

"Hava trafik kapasitesini 2 katına çıkaracağız"