Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alanında destan yazdık

Sağlık çalışanlarının fedakarlığını ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında altyapıyla birlikte destan yazıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de alınan önlemleri ele alan bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki çalışanların başarılarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı verilen hizmetlerin, aşı çalışmalarının, sağlık tesislerinin, şehir hastanelerinin ve yerli üretim solunum cihazlarının etkisini aktardı.

"SAĞLIK ALANINDA DESTAN YAZDIK"

Paylaşımına "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." notunu yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlatımların yer aldığı bir görsel de paylaştı.

Paylaşılan görselde, salgın süresince yapılan çalışmalar başlıklar altında anlatıldı.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Koronavirüs Operasyon Merkezi devreye alındı. Bilim Kurulu kuruldu. Dünyadaki ilk örneklerden biri olan 2019-nCOv Hastalık Rehberi yayınlandı. Yerli tanı kitleri geliştirildi. Filyasyon ve izolasyon Takip Sistemi kuruldu.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması devreye alındı. İnaktif aşıların, sağlık çalışanlarından başlayarak uygulanmasına başlandı.

Türkiye devam eden 18 ayrı aşı çalışması ile dünyadaki sayılı ülkeden biri oldu. Çok kısa sürede 10 milyonun üzerinde aşı uygulaması gerçekleştirildi.

AÇILAN ŞEHİR HASTANELERİ

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi açıldı.

SAĞLIK TESİSLERİ

25 yeni hastane binası ve 11 ek hastane binası hizmete alındı. Hizmet sunan sağlık tesisi sayısı yüzde 55 oranında artırıldı. Kamu hastanelerinin erişkin yoğun bakım yatak kapasitesi yüzde 51 artırıldı.

YERLİ SOLUNUM CİHAZI

Çok kısa süre içerisinde yerli solunum cihazının seri üretimine geçildi. Yurt içinde kullanımının yanı sıra 20 ülkeye de ihracı gerçekleşti.

Yurt dışından gelen 803 bin kişiye 3 milyon 936 bin 826 kez izlem yapıldı.

Hastalığı geçiren veya teması olan 21 milyon 315 bin 454 vatandaşımıza 82 milyon 781 bin 903 kez izlem yapıldı.

Hudut kapılarında 19 milyon 216 bin 934 kişiye sağlık taraması yapıldı.

VATANDAŞA VERİLEN DESTEKLER

828 bin esnafın 5,6 milyar TL'Iik hazine faiz destekli kredileri ertelendi. İş yeri kira stopajı yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi. Faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan, reklam, çevre temizlik vergileri, faaliyet göstermedikleri tarihler için tahsil edilmedi.

345 bin işletmenin ve 7 milyon vatandaşımızın finansman ihtiyacının Hazine kefaleti ile karşılanması sağlandı.10 milyar TL'lik Turizm Destek Paketi uygulamaya konuldu.

Türk Eximbank aracılığıyla kullandırılmak üzere 30 milyar TL'Iik destek paketlerinden yararlanma imkânı getirildi. Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılarak teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere ve vatandaşlara finansmana erişim kolaylığı sağlandı. 44,3 milyar TL'Iik Temel İhtiyaç Kredi Paketleri sunuldu.

DESTEK PAKETLERİ

Ekonomik istikrar Kalkanı Paketi

Mikro işletmeler Destek Paketi

Turizm Destek Paketi

Finansman Destek Paketi

Eximbank Stok Destek Paketi

TOBB Nefes Kredi Destek Paketi

Temel ihtiyaç Kredi Destek Paketleri

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kredi Destek Paketi

VERGİ İNDİRİMLERİ

Kovid-19 aşılarının ithal ve tesliminde KDV oranı 2021 yılı sonuna kadar %1'e indirildi.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. Genel orana tabi esnaf hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e, yeme-içme, sinema tiyatro müze, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.