Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme için tarih verdi.

İftar programlarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gelen sağlık çalışanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yemek sonrası konuşan Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik verilen müjdeler hakkında konuştu.

Sağlıkta şiddet yasası müjdesi

Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin bayramdan sonra yasalaşacağını duyurdu.

"Sağlık personeliyle ilgili müjde çalışmaları devam ediyor" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi VİDEO

"İnşallah bayramdan sonra kanunlaşacak"

"İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin katalog suç kapsamına alınmasıyla ilgili düzenlemeydi. İnşallah bayramdan sonra genel kurula gelerek milletvekilerimizin takdiriyle kanunlaşacaktır.

İkinci müjdemiz mesleki sorumluluk kuruluydu. Sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmelerdi. En kısa sürede neticesini sizlerle paylaşacağız. Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmelerdi. En kısa sürede neticesini sizlerle paylaşacağız.

"3600 ek göstergeyi yıl sonuna kadar neticelendireceğiz"

Dördüncü müjdemiz lisans mezusunu hemşirelerimizin 3600 ek göstergeye alınmasıydı. Sağlık çalışanları dışında önemli bir kesimi ilgilendiren bu ek gösterge konusunu yıl sonuna kadar neticelendireceğiz. Beşinci müjdemiz de aile hekimlerimizle ilgiliydi. Ülkemizdeki her kesim gibi sağlıkçılarımızın da geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak adımlar atmak sorumluluğumuzdur. 14 Mart'ta verdiğimiz 5 müjde süreç içinde yerine getirilecek."

"Sağlıkçılarımız pandemi döneminde sancılı bir dönem geçirdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Yurt içinde ve yurt dışında fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıkçılarımız pandemi döneminde sancılı bir dönem geçirdi.

Milletimiz sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını unutmayacaktır. Toplam 25 bin 298 yataklı 19 şehir hastanemiz pandemi sürecinde önemli roller gerçekleştirdi.

İsraf denilen projelerimizin tamamı on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu. Yine salgın döneminde aşıya ilk uşan ülkeler arasında olduk. Sadece aşı tedarik etmedik kendi aşımızı geliştirdik.

"Sağlıkta asli unsur sağlık personelidir"

Yerli aşımız TURKOVAC milyonlarca insana şifa kaynağı oluyor. Bilim Kurulumuzun tavsiyesi doğrultusunda alınan kararları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Sağlıkta asli unsur sağlık personelidir."