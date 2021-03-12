Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki yeni başkanlık kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık ile Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlıkları'nın kurulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin reform paketini tek tek açıkladı.

Sağlık ve yazılım alanlarında yeni adımlar atıldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ"

"Yenilikçi ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz. Bu yeni bir adım. İlaçtan aşıya, medikal cihazlardan biyoteknolojik ürünlere kadar pek çok stratejik malzemenin yurt içi imkanlarla rekabetçi geliştirilmesi ve üretilmesi bu başkanlığın sorumluğundan yürütülecektir. Benzer şekilde yeni gelişen teknolojilerde de söz sahibi olmak istiyoruz.





"TÜM TEKNOLOJİLERİN TABANINDA YAZILIM BULUNUYOR"

Bilindiği gibi dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli tüm teknolojilerin tabanında yazılım bulunuyor. Ekonomide rekabet gücü kazanma, doğru veriye ulaşma, veriyi analiz etme ve en uygun çözümleri geliştirme konusunda yine yazılım teknolojilerine ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemizin bu alandaki kabiliyetini geliştirmek, genç istihdamını teşvik etmek ve küresel rekabet gücü kazanmak için bir de Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir de Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.





Bu iki yeni yapı, tıpkı savunma sanayiinde olduğu gibi sağlıkta ve yazılımda yerlilik oranlarının artmasına hizmet ederek yurt içi ekosistemi besleyecek ve milletimize yeni üstünlük alanları sağlayacak."

İki yeni başkanlık kuruyoruz VİDEO