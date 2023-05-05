Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'in kapağına tepki Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıyan İngiliz The Economist dergisi, “Erdoğan gitmeli” diye yazdı. Kapağa tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

ensonhaber.com

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'de yaklaşan 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıdı.

"2023'ün en önemli seçimleri" manşetiyle yayınlanan derginin kapağında, Türk bayrağı ve üzerinde "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalar yer aldı.

Economist editörlerinin kaleme aldığı yazı ise “Türkiye Erdoğan'ı görevden alırsa, her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli” başlığı ile yayınlandı.

Skandal kapağa cevap geldi

Seçimlerin "bıçak sırtında" olduğu yorumunu yapan editörler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılaştırdı.

Economist dergisi, Kılıçdaroğlu'na açık destek vererek “Biz Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Skandal ifadelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki gecikmedi.

"Milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz"

Erdoğan, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesini anlattı, İngilizlere de Türkiye Yüzyılı’nı işaret etti.

Cumhurbaşkanı, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı’yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız." dedi.

"Terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var"

Erdoğan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var. Ülkemiz, üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi.

"Dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik"

Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik. Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik. Dış temsilcilik sayımızı 163’ten 260’a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik. TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlarımıza ve yurt dışında yaşayan 7 milyon insanımıza kucak açıyoruz.

"Uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz"