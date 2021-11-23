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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolar kurundaki yükselişin ardından Şahap Kavcıoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.
- AA & Ensonhaber
- 23.11.2021 - 16:54
- Güncelleme : 23.11.2021 - 17:18
Dolar kuru, sabah saatlerinden itibaren dikkat çeken bir artışa geçerek peş peşe rekor seviyelere ulaştı.
Yaşanan hareketlilik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı harekete geçirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.
ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞME
Ankara'da yüz yüze görüşen Erdoğan ve Kavcıoğlu, piyasalardaki son durumu değerlendirdi.