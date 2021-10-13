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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Çankaya Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 20:41
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 20:54
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    Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.

    BASINA KAPALI GÖRÜŞME

    Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı basına kapalı yapıldı.

    Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşılırken, henüz açıklama yapılmadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahap Kavcıoğlu nu kabul etti #1

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