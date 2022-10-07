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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nin ardından Şahkulu Sultan Dergahı'nı ziyaret etti.
    • 07.10.2022 - 19:56
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi

    Türkiye genelinde 4 cemevi hizmete açılırken 7 cemevinin de temeli atıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi.

    Dua etti

    Beraberindeki heyetle Şahkulu Sultan Türbesi'nde dua eden Erdoğan, dua sonrası yemek organizasyonuna katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilen yemek sonrası kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini görünce şiir okumaya başlayan bir kadınla bir süre sohbet etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi ni gezdi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi ni gezdi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi ni gezdi #3


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