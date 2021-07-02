Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nda

Erdoğan, “Katar buranın yüzde 49 ile finansal ortağıdır, yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa, yalan söylüyordur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlar kapsamında Sakarya’ya geldi.

İlk ziyaretini Arifiye ilçesinde bulunan Tank-Palet Fabrikası’na yapan Erdoğan, burada fabrikanın Katarlılara satıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap verdi.

Erdoğan, “Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu fabrikamız 1973 yılından beri ordumuza hizmet veriyor. 4 yıl önce de bu tesisi Milli Savunma Bakanlığı bünyesine aldık. 2019 yılında Milli Savunma Bakanlığımız ile fabrikada yeni bir dönemi başlattık.

"YÜZDE 51 TÜRK ORTAKLARA AİTTİR"

Fabrikamızın mülkiyeti Hazinemizin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'na aittir. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır. Fabrikamızın işletmesini yürüten Türk firmasıdır. Kadrolarımız Asfat'ta bulunmaktadır. Hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır.

Üretim TSK'mızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir. Yabancı ortak sadece finansal ortaktır. Yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding'in dışında ortak yoktur.

"BAY KEMAL'İN İŞİ GÜCÜ YALAN"

Kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa, yalan söylüyordur. Bay Kemal'in işi gücü akşam yalan sabah yalan. Milletimiz bu yalancıları, 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettiği cevabı verecektir.

Biz geliyoruz diyor, sen bu 6 ayı daha çok konuşursunuz. Bizim seçim tarihimiz belli. Haziran 2023. Bu leblebi çekirdek işi değil, siyasette dürüst olacaksın. Ama dürüstlük bunların semtine uğramamıştır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar buranın yüzde 49 ile finansal ortağıdır VİDEO