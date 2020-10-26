Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mallarına yönelik boykot çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı.

Erdoğan burada katılımcılara seslendi.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında son günlerde gündemin önemli konularından biri olan Fransa'daki İslam'a ve Müslümanlara yönelik ırkçı söylemlere de değindi.

"DÜNYA LİDERLERİNE SESLENİYORUM"

Erdoğan konuşmasında, "Tüm dünyanın gözleri önünde Filistin'de zulüm, Irak ve Afgansitan'da terör can almaya devam ediyor. Fransa'da yaşananlar, Almanya'da yaşananlar bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Batı, özellikle Hırstiyan dünyasına sesleniyorum, Musevilere sesleniyorum; İnsanız, insan olarak Hıristiyan olmak suç değildir ona da sahip çıkıyoruz, Museviye de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Müslümanlara zulüm varsa oraya da sahip çıkalım diye dünya liderlerine sesleniyorum.

"FRANSIZ MALLARINI SATIN ALMAYIN"

Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakın Fransız markaları satın almayın ViDEO