Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salarha Tüneli ülkemize hayırlı olsun

Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye geldiğini sorgulayanlar için "Böyle bir soruyu bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir içinden dağın ardı ile önü arasında ulaşım sağlayacak yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki tünelin hayırlı olmasını diledi.

"RİZE'NİN 70 YILLIK HAYALİ"

İyidere Lojistik Limanı ve deniz üzerinde inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla yük ve insan trafiği fazlalaşacağını belirten Erdoğan, "Bu tünelle trafiği şehir içinden alıp çevreyolu üzerinden arka tarafa veriyoruz. Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir." diye konuştu.

"19 YILDA NE YAPTINIZ Kİ DİYORLAR"

Konuşmasında muhalefet tarafından iktidara yönelik yapılan eleştirilere de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'de bir kesim var. Ağızlarını her açıklarında "19 yılda siz ne yaptınız ki?" diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz dimi?

"BU SORUYU BU ÜLKEDE YAŞAMAMIŞ OLAN BİRİ SORABİLİR"

Böyle bir soruyu ancak ne kendisi, ne anne babası ne de evlatları bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir. Şu Karadeniz'de Samsun'dan Artvin'e kadar hatta gümrük kapısına kadar neler yaptığımızı hepimiz biliyoruz değil mi?

Erdoğan: Böyle bir soruyu bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir

"VAR MIYDI BU TÜNEL VE VİYADÜKLER"

Bugün de yine bir taraftan dün Hurmalık'taki o tünellerin açılışını yaptık, bugün de Salarha Tüneli'nin açılışını yapıyoruz. Var mıydı böyle tünel ve viyadüklerimiz? Buyrun şimdi bunları açıyoruz.

"BAY KEMAL'E SESLENİYORUM, BİR DİKİLİ AĞACINIZ YOK"

Ben bu Bay Kemal'e ve CHP'nin tabanına sesleniyorum, gelin de Rize'yi görün. Dikili bir ağacınız yok. Yaşı 30-35'in altında olan belki eski Türkiye'yi hatırlayamayabilir ama en azından büyüklerinden dinlemiştir. Fitneyi, fesatı, kötü niyeti elbette biliyoruz.

"713 BİN ÖĞRETMENİ GÖREVE BAŞLATTIK"

Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin şöyle bir özetini paylaşmak istiyorum. Eğitimde derslik sayısını 343 binden 600 binin üzerine çıkardık. Dün İstanbul'da 20 bin öğretmenin atamasını yaptık, 713 bin öğretmeni göreve başlattık.

"17 ŞEHİR HASTANESİNİ HİZMETE ALDIK"

Üniversite öğrencisi sayısını 1.5 milyondan 8 milyona yükselttik. Sağlıkta hastane yatak sayımızı 164 binden 255 binin üzerine yükselttik. Hizmete aldığımız 17 şehir hastanesiyle sağlıktaki hizmet kalitesini artırdık.

"ARDI ARDINA GELEN KRİZLERİ ATLATTIK"

Ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik. Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama biz kalktık."

"TÜNEL SAYESİNDE ULAŞIM 5 DAKİKAYA İNECEK"

Sözlerine Salarha Tüneli'nin özelliklerinden bahsederek devam eden Erdoğan, "Tünel sayesinde 14 kilometreyi bulan ve yarım saat süren ulaşım artık 4.5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir. Hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli ve konforlu seyahat edebilecektir." dedi.

"RİZE'MİZE YAKIŞIR YEPYENİ YERLER İNŞA EDİLİYOR"

Yeni projelere ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesiyle 1950'li yıllarda deniz dolgusuyla elde edilen alanları baştan sona yeniliyoruz. Aradan geçen 70 yılın ardından hem yorgun hem de ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti. Bölgede bulunan 118 dükkanı, 60 konutu yıkarak yerine Rize'mize yakışır yepyeni iş yeri ve ticaret merkezleri inşa ediyoruz. 308 milyon lira yatırım bedeli olan proje ile 455 araçlık otopark kazandıracağız. Kentsel dönüşüm projemizin şimdiden şehre ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

"AFET BÖLGELERİNDE YARALARI SARIYORUZ"

Deprem, sel ve toprak kayması bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle ülkemizin kaderidir. Enkaz kaldırma ve hasar tespiti çalışmalarını hızla yapıyor ve vatandaşlarımızın zararlarını karşılayıp yıkılan yerleri yeniden inşa ediyoruz. Karadeniz bölgemizde bu tür afetlerle karşılaşmıştır. Antalya ve Muğla gibi orman yangınlarının ciddi tahribata, can ve mal kaybına yol açtığı yerlerde yaraları sarıyoruz. Yakında yeniden gelip çalışmaları yerinde göreceğim. Ülkemizin 81 vilayetinin her biri canımızdan bir parçadır.





"ÇARPIK YAPILAŞMANIN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN KARARLAR ALDIK"

Son dönemdeki yaşanan afetleri özellikle de müteakiben Rize'mizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak kolları sıvadık. 378 afet konutu, 10 dükkan ve 4 çay alım evini inşa ediyoruz. Konut sayısı 548'i bulmaktadır. Karadeniz'in tamamıyla birlikte Rize'mizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için de önemli kararlar aldık. Turizm sektörü için Rize'nin cazibesini artırmak için çeşitli atılımlar yapıyoruz. 18 hektarlık alanda 1252 konut inşa edecek bir projeyi başlatıyoruz, yakında ihalesine çıkılacak.

"ATALARIMIZDAN BİZE CENNET KALAN RİZE DAHA DA GÜZELLEŞECEK"

Tünelin açılmasıyla birlikte artık şehrimizin büyümesi Salarha tarafına doğru devam edecek. Hemşin ve Güneysu'da da konut projelerimiz hızla ilerliyor. TOKİ'nin konut kampanyalarından Rize'ye düşen paylarla ilgili çalışmalar sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 2797 konutu Rize'de tamamladık. Millet Bahçeleri projelerimizi Rize'de 3 ayrı alanda uyguluyoruz. Şehrimizin en önemli sembollerinden olan Ayder Yayla'sında yenileme ve koruma projesi uyguluyoruz. Ayder'in atıksu, yağmur suyu, elektrik hatları, aydınlatma sistemleri ve tüm yolları yenileniyor. Bunların önemli bir kısmı tamamlandı. Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi Rize bıraktı. Biz de evlat ve torunlarımıza çok daha güzel, estetik bir Rize bırakmakta kararlıyız."