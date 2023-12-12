Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i aradı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, "Gerekli olan neyse süratle yapılacak" dedi.

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ensonhaber.com

Futboldaki kara gece Türkiye'nin gündemine oturdu.

Hakem Halil Umut Meler, dün yönettiği maç sonrası Ankaragücü Başkanı Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradı.

Hastanede tedavi gören Meler'i ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son durumla ilgili bilgili aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Yerlikaya'yı arayarak Halil Umut Meler ile telefonda görüştü.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Halil Bey gerçekten çok çok üzgünüz. Allah şifalar versin. Böyle bir şeyi izlemek görmek bizleri ciddi manada üzdü. Hele ki Rizeli olarak ayrıca üzüldüm. Çünkü Rize maçında böyle bir şeyin olması bizi ciddi manada rahatsız etti. Arkadaşlarımla da, gerek Adalet Bakanıma da gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza da gerekli olan neyse süratle yapmamızın gereğini söyledim. Allah şifalar versin. Şu anda doktorlarımız ne diyorlar?"

"Hastanede çok iyi bakıyorlar"

Meler, şöyle yanıt verdi:

"Şu anda bir çatlak var gözaltımda. Diğer herhangi bir şeyi yok. Hastanede çok iyi bakıyorlar sağ olsunlar."

Erdoğan da, "Çok büyük geçmiş olsun. Arkadaşlarım da yanımda onların da geçmiş olsun dilekleri var."

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 15. Haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Rizespor’u ağırladı. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle bitti.

Hakem Halil Umut Meler’in bitiş düdüğünü çalmasıyla olanlar oldu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya inerek Meler’e yumruk attı. Ardından aldığı darbelerle yere yığılan Meler, tekmelenmeye devam etti.

Hakem özel bir hastanede tedavi altına alınırken olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Toplamda 6 gizi gözaltına alındı. Koca’nın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında çıkarıldığı mahkemece tutuklanma kararı verildi.