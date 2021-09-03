Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde eğitimde yapılanlar hakkında bilgi verdi

20 bin öğretmenin atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın döneminde eğitime yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı öğretmen atama törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söze ataması gerçekleştirilecek 20 bin öğretmeni tebrik ederek başladı.

Öğretmenlere görev yerlerinde başarılar dileyen Erdoğan, atanacaklarla öğretmen sayısının 1 milyon 137 bini bulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de salgın döneminde eğitime yapılan hizmetler oldu.

Eğitimde gerekli olan altyapının büyük oranda iyileştirildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarında şu başlıklar öne çıktı.

"Salgın döneminde çocuklarımızın uzaktan eğitime erişimini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttık. Herkese 8 gb internet sağladık.

Çocukların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak ve ailelere destek olmak amacıyla attığımız en önemli adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz verilmesidir.

Artık çocuklarımız okula geldiğinde sıralarının üstünde o öğretim yılında okuyacakları ders kitaplarını hiçbir ücret ödemeden hazır buluyorlar.

"OKULLARIMIZIN ALTYAPILARINI GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Tabi sadece bunlarla kalmadık kalmıyoruz. İmkanlar nispetinde hem öğretmenlerimizin durumlarını iyileştirmeyi hem okullarımızın altyapılarını da güçlendirmeyi de sürdürüyoruz.

Değerli öğretmen adayları. Eğitim niteliğini e kalitesini yükseltme hedefimizde öncelikle altyapıyı geliştirdik, teknolojik yatırımları yaptık. Böylece Türkiye’yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik.

"ODAKLANMAMIZ GEREKEN NOKTA EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAKTIR"

Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır. Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur ise öğretmenlerdir. Sizlerin öğrencilerinizi en güncel bilgi ve becerilerle donatırken kendinizi de sürekli olarak geliştirmeniz şarttır. Bunun için sürekli eğitimlerle ve lisansüstü programlarla mesleki gelişiminizi sağlamalı alanınızdaki gelişmeleri sürekli takip etmelisiniz. Özellikle şu salgın döneminde bu husus çok daha büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde eğitimde yapılanlar hakkında bilgi verdi VİDEO



"ÇOCUKLARIMIZI OKULLARINDAN UZAK TUTMA LÜKSÜMÜZ KALMADI"

Çocuklarımız bir buçuk yıldır okullarında akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadılar. Salgın hala devam ediyor. Ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel bedensel kültürel ve sportif girişimleri ve gelişimleri bakımından da okullarımızın açık tutulması önemlidir.

Sizlerin çabaları ve velilerimiz desteği ile gerekli her türlü tedbiri alarak inşallah çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları ve ilkeleri belirlediler.





"OKULLARIMIZ ARTIK EĞİTİME HAZIR DURUMDA"

Öğretmenlerimizden isteğim, bu kuralların eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız okulların temizlik ve maske ihtiyacını karşıladı. Okullarımız artık eğitime hazır durumda."



