Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada vaka sayılarındaki iyileşmeyle birlikte "Tedbirleri peyderpey kaldıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’teki Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, konuşmasında koronavirüs salgınına rağmen yatırımlara ara vermediklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEDBİRLER PEYDERPEY KALDIRILACAK

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınının artış hızını kesmek için alınan tedbirlere de değindi.

Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayılarındaki iyileşmeyle birlikte tedbirlerin peyderpey kaldırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın tedbirlerini peyderpey kaldıracağız- İZLE

"MİLLETİMİZİN HİÇBİR FERDİNİ SALGIN DÖNEMİNDE YALNIZ BIRAKMADIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıkmaları şu şekilde:

"Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz.

İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız."