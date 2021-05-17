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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını kontrol altına aldık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını kontrol altına aldık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık."
    • AA & Ensonhaber
    • 17.05.2021 - 19:38
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 19:57
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık. Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını kontrol altına aldık VİDEO

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