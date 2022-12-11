'Isabella' şarkısıyla ünlenen Fevzi Kaan, AK Parti Gençlik Kolları'nın Samsun'da düzenlediği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şarkı söyledi.

'Isabella' şarkısıyla fenomen olan Fevzi'yi tanımayan yok…

Fevzi, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun gezisinde ortaya çıktı.

AK Parti Gençlik Kolları’nın etkinliğine katılan ve kendine has yorumu ile bilinen Fevzi Kaan, yeteneklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdi.

Herkesi keyiflendirdi

Bu anları da AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından paylaştı.

İnan, paylaşımına “Fevzi kardeşimizin Samsunlu olduğunu biliyor muydunuz?” notunu düştü.

Fenomen Fevzi’nin etkinliğe katılanları bir hayli keyiflendirdiği görüldü.

‘Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara’

Bu arada fenomen Fevzi’nin ‘Başkanım sen varsan keyfim meyfim her zaman on numara’ dediği anlar, en çok izlenenler arasına şimdiden girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alkışladığı Fevzi, en çok bilinen 'Isabella' şarkısıyla da beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da fenomen Fevzi'yi dinledi VİDEO