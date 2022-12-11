Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.773
0.07%
BTXN Coin
5.03
0.60%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da fenomen Fevzi'yi dinledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da fenomen Fevzi'yi dinledi

    'Isabella' şarkısıyla ünlenen Fevzi Kaan, AK Parti Gençlik Kolları'nın Samsun'da düzenlediği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şarkı söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    'Isabella' şarkısıyla fenomen olan Fevzi'yi tanımayan yok…

    Fevzi, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun gezisinde ortaya çıktı.

    AK Parti Gençlik Kolları’nın etkinliğine katılan ve kendine has yorumu ile bilinen Fevzi Kaan, yeteneklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdi.

    Herkesi keyiflendirdi

    Bu anları da AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından paylaştı.

    İnan, paylaşımına “Fevzi kardeşimizin Samsunlu olduğunu biliyor muydunuz?” notunu düştü.

    Fenomen Fevzi’nin etkinliğe katılanları bir hayli keyiflendirdiği görüldü.

    ‘Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara’

    Bu arada fenomen Fevzi’nin ‘Başkanım sen varsan keyfim meyfim her zaman on numara’ dediği anlar, en çok izlenenler arasına şimdiden girdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alkışladığı Fevzi, en çok bilinen 'Isabella' şarkısıyla da beğeni topladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da fenomen Fevzi'yi dinledi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da fenomen Fevzi yi dinledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da fenomen Fevzi yi dinledi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da fenomen Fevzi yi dinledi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’da fenomen Fevzi yi dinledi #4


    Bikinili pozları ve fiziği olay yarattı
    Medya

    Bikinili pozları ve fiziği olay yarattı

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Luciano Spalletti: Fatih Terim, umarım bir an önce hocalığa geri döner
    Dünyadan futbol

    Luciano Spalletti: Fatih Terim, umarım bir an önce hocalığa geri döner

    Görüş Bildir