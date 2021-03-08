Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki kadına şiddet olayıyla ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de infiale sebep olan Samsun'daki olayın ardından Meclis'te yeni bir kadına şiddet komisyonu kurulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de infiale sebep olan Samsun'daki olayın ardından Meclis'te yeni bir kadına şiddet komisyonu kurulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizde kadınların caddelerin ortasında dövülmesine, son Samsun'da yaşanan hadise, asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımız ile de konuştum, süratle yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunları ne ana muhalefet ne de diğerlerine bırakamayız. Dün akşam Adalet Bakanım ile konuştum, sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını söyledi, ardından da malum kişi tutuklandı. Ülkemizde zaman zaman rastladığımız olumsuzluklar sadece kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor. Saldırganlıkları, cinayetleri töre bahanesi ile inancımıza yıkmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz."

Ayrıntılar gelecek...