Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçının toplumun aynısı olduğu vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftar programında bir araya geldi.

Yemeğe katılanlar arasında Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar, Demet Akalın, Alişan, Yavuz Bingöl gibi isimler yer aldı.

Yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum"

"Kültür ve sanat dünyamızın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün itibariyle artık yarısını geride bıraktığımız. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabb'imden mübarek aya ulaştırdığı gibi hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle bayrama da kavuşturmasını diliyorum. Ülkemizin kültür ve sanatına yaptığınız katkılar için her birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Medeniyet dediğimiz ve tarifi bile kolay olmayan kavramın en önemli unsurlarından biri de kültür sanattır. Gelişme yolunda ilerleyen toplumları birbirlerinden ayıran özgün yönlerini en iyi şekilde ortaya koyan fark mimariden müziğe geniş bir yelpazeye yayılan kültür, sanat ürünleridir. Dolayısıyla kültür insanları ve sanatçılar toplumların kendi renklerini oluşturabilmeleri ve onun da ötesinde bunu tüm dünyaya yansıtabilmelerini sağlayan medeniyet lokomotifleridir. Teknoloji alanındaki gelişmeler herhangi bir renk vermeden insanlığın ortak malı olmakla birlikte kültür ve sanat ürünleri dedikleri her yere kendi özgün mesajlarını taşırlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla bir araya geldi VİDEO







"Toplumun birikimi, zevki sanatçısını biçimlendirir yönlendirir"



Medeniyet mi insanı biçimlendirir, insan mı medeniyeti oluşturur sorusu insan ortak paydası üzerinde şekillenerek aslında kendi cevabını veriyor. Sanatçılarımız icra ettikleri sanat dalının ötesinde işte böyle büyük bir misyonun işte böyle önemli bir sorumluluğun sahibidirler. Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendir, yönlendirir. Türkiye bir dönemine damga vuran geçmişiyle bağlarını tümüyle kopartma anlayışının en büyük bedellerinden birini kültür ve sanat alanında ödemiştir. Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdürür. Milletimiz de sanatına sanatçısına kültür ürünlerine sahip çıkarak kendi tarzını, kendi sentezini oluşturarak bu yıkıcı ve kurak dönemi aşmasını bilmiştir.

"Verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz"

Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz."







