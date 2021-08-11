Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatını icra et, bu işlere burnunu sokma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçılar Girişimi" topluluğunun yayınladığı bildiride yapılan seçim çağrısı hakkında "Sanatını icra et, bunlar bizim işimiz. Burnunu sokma" dedi.

Orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan algı operasyonu, "Sanatçılar Girişimi" topluluğu ile devam ediyor.

Sanatçılar Girişimi çatısı altında toplanan isimler yayınladıkları bildiri ile Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak seçim çağrısı yapmış, büyük bir tepki toplamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili CNN Türk-Kanal D ortak yayınında yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SANATLARINI İCRA ETSİNLER, BIRAK BU İŞ BİZİM İŞİMİZ"

"Onların meslekleri sanat, hangi sanatsa sanatlarını icra etsinler. Biz de onların başarı oranına göre onlara saygı duyalım. Ama kalkıp da erken seçimmiş, yok bilmem işte şu andaki başkanlık sistemi doğru değilmiş, bırak bu iş bizim işimiz ya."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılar sanatını icra etsin VİDEO



