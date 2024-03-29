Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe'de Gazze mesajı! "Fırsatçılara prim vermeyin" Yerel seçim mitingleri kapsamında son 2 günü İstanbul'a ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan ve Gazze'de yaşananlara değinen Erdoğan, asılsız söylemlere dikkati çekti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de konuştu.

Gündem ve yerel seçime dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze hassasiyetinden fırsatçılık yapanları eleştirerek vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"8. yardım gemisini 125 bin gıda kolisi ile Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a sevk ettik"

İsrail'in hukuk tanımaz, kutsal bilmez, zalim hükümeti yaklaşık 6 aydır Gazze'deki kardeşlerimizi katlediliyor. Bu müstesna zamanlarda ellerimizi semaya Gazzeli mazlumlar için de açıyoruz. İnsani yardımlarımızla da Gazze'nin yanındayız. Şimdiye kadar 40 bin tondan fazla yardım malzemesini uçaklar ve gemilerle bölgeye gönderdik. Dün de 8. yardım gemisini 125 bin gıda kolisi ile Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a sevk ettik.



İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz. Çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden soykırım uygulayan canilerin hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Birileri bildikleri halde siyasi rant için gerçekleri çarpıtsa da biz Filistin halkının ve devletinin dimdik yanındayız. İçinize şüphe düşürmeyin. Gazze hassasiyeti fırsatçılarının asılsız söylemlerine prim vermeyin. Türkiye, tüm kurumlarıyla Filistin halkının yanındadır.

"Türkiye'nin gayretlerinin en yakın şahidi tüm fertleriyle Filistin halkıdır"

Dün akşam AFAD Başkanımızla görüştüm, ardından Kızılay Başkanımızla görüştüm. Yoğun bir şekilde bu yardımları ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını öğrendim. Türkiye'nin gayretlerinin en yakın şahidi tüm fertleriyle Filistin halkıdır. Şahsımızın yanı sıra Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, vakıflarımız, Filistin ve Gazze için çalışıyor, didiniyor, mücadele ediyor. Türkiye; Suriye, Somali, Karabağ imtihanını nasıl alnının akıyla verdiyse Gazze imtihanını da vermenin gayretindedir.

"14-28 Mayıs seçimlerinden bir gün önce sizlerle kucaklaştık"

Geçtiğimiz sene 14-28 Mayıs seçimlerinden bir gün önce sizlerle kucaklaşmış ve ahdimizi yenilemiştik. Allah razı olsun Sancaktepeli kardeşlerimiz bu sözlerinde sadık kaldılar. 31 Mart'ta bu sözü yeniliyor muyuz? Bugün Sancaktepe'de katılım 25 bin. Bizi bağrınıza bastığınız için her birinize şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye'nin şahlanışını kimse durduramaz. Sizler bizimle olduğunuz sürece ülkemizin önünü hiçbir güç kesemez. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin.

"İstanbul bir 5 sene daha kaybedemez"

Önümüzde kritik bir seçim var. Pazar günü bir kez daha sandığa gideceğiz. Şehrimize, ilçemize hizmet edecek yerel yönetimleri seçeceğiz. Vaatlerini unutacak değil, verdiği sözü yerine getirecek başkanlar seçeceğiz. Kararı sandıkta vereceğiz. Bir tarafta eser ve icraatlarıyla konuşanlar var diğer tarafta 5 yıl boyunca taş üstünde taş koymayanlar var. Reklama verdiği önemin 10'da birini depreme vermeyenler var. Karşımızdaki tablo bu kadar nettir.



31 Martta ilimizi yönetecek isimlerle beraber bu iki farklı anlayış arasında da bir tercihte bulunacağız. Her şeyi akıl ve vicdan terazimizde tartacağız. Kırgınlıkla ve öfkeyle değil sağ duyuyla meseleye yaklaşacağız. Kullanacağımız bir oy 5 senemizi etkileyeceğini unutmayacağız. İstanbul bir 5 sene daha kaybedemez. Ben Sancaktepe'nin tercihini gerçek belediyecilikten yana olacağına inanıyorum.

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