Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'deki hastaneyi inceledi

45 günde yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye, sağlık anlamında önemli adımlar attı.

Bunlardan biri de koronayla mücadele için yapılması gereken şehir hastaneleri oldu.

Ana muhalefetin istemediğini ancak İstanbul'un hasta yükünü yarıdan yardıya kaldırması planan bu sağlık kuruluşlarından Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, bugün açıldı.

Açılış öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede incelemelerde bulundu.

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İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen hastanenin açılışına bizzat katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Tarabya'daki Huber Köşkü'nden hastaneye geldi.

Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, bu sırada yetkililerden de bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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