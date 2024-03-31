Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıklara sahip çıkmaya davet etti

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Vatandaşlar yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi yoğun katılımla sürdü.

Oyların kullanılmasının ardından ülke genelinde sandıklar kapandı.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte mesaj paylaştı

Sandıkların kapanmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Oy verme işleminin bittiğini belirten Erdoğan, sandıklara ve oylara sahip çıkma çağrısı yaptı.

Oylara sahip çıkma çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son oy sayılana kadar sandık başından ayrılmaların olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…