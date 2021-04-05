Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu olayı siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenlerle sandıkta hesaplaşacağız" dedi.

Kanal İstanbul'a karşı bir araya gelen 104 emekli amiralin yayınladığı darbe imalı bildiriye büyük bir tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olayı siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenlerin olacağını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken görmedik.Yayınlanan bildiriyi özellikle dikkate alıp gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.

"SANDIKTA HESAPLAŞACAĞIZ"

Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla sandıkta hesaplaşacağız. Sandıkta hesaplaşacağız.

Tüm siyasilerden güçlü karşı duruş beklerdik. Milletimiz kimin demokrasinin yanında durduğunu görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıkta hesaplaşacağız VİDEO

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"ANA MUHALEFET PARTİSİNİ DEMOKRASİDEN YANA TUTUM ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz. Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Ana muhalefet partisini demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz."

