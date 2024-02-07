Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa vatandaşlara seslendi: Sakın ha oyunlara gelmeyelim Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da "Sakın ha oyunlara gelmeyelim. Biz oyunları bozarak geldik. 21 senedir hep burada bu hizmetleri verdik, veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" dedi.

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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'ya 21 yılda yapılanlardan bahsetti.

Erdoğan, "İnanıyorum ki Şanlıurfa, şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Birliğimizi, beraberliğimizi inşallah devam ettirmeye var mıyız?" dedi.

Sözlerine devam eden Erdoğan, daha sonra Şanlıurfalılara oyunlara gelmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sakın oyunlara gelmeyelim: 21 yıldır bu hizmetleri veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakın oyunlara gelmeyelim. 21 yıldır bu hizmetleri veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Siz oyun bozdunuz, oyun. 31 Mart'ta da bu oyunları bozmaya devam ediyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları şöyle:

Şanlıurfa'nın şanlı insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart şimdiden Şanlıurfa için hayırlı oldun. İnanıyorum ki, Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Bütün hesapları altüst etmeye var mıyız?

"Yerel yönetimlerde de merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz"

Altyapısı ile üstyapısı ile Şanlıurfa'ya üniversitesi ile, bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik mi? Artık Şanlıurfa Havalimanı yokken şimdi havalimanı var mı, üniversitesi var mı? Kim yaptı? Yerel yönetimlerde de merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimiz ile el ele verip yol yolda emin adımlarla yürüyeceğiz.

"Bugün adayları açıklayacağız ama daha sonra mitinge geleceğim"

Sakın oyunlara gelmeyelim. 21 yıldır bu hizmetleri veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Siz oyun bozdunuz, oyun. 31 Mart'ta da bu oyunları bozmaya devam ediyor muyuz? Sizlerle iftihar ediyorum. Bugün adayları açıklayacağız ama daha sonra mitinge geleceğim. Burada bir miting yapmadan final olmaz."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)