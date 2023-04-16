Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da Temel Atma Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde coşkulu kalabalığa hitap etti.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hatır bilen hal bilen gönül bilen vefa bilen kıymet bilen Urfa'nın tüm ilçelerindeki hanelerindeki kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu ne muhteşem bir katılım, havalimanından buraya ancak 1 saatte gelebildik. Kardeşlerim bu muhabbeti ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta siz farklı bir bayrama çevireceksiniz.

Yarın gece idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Cuma günü kavuşacağımız ramazan bayramının tüm milletimize tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, huzura ve feraha vesile olmasını diliyorum. Buras Hz. İbrahim'e ateşi gül bahçeli eyleyen şehirdir. Burası nice mazlumlara, mağdurlara nice gönül sultanlarına kucak açan ekmeğini suyunu paylaşan şehirdir. Burası insanlığın tarihin derinliklerinde köklerini aradığını, medeniyetlerin özlerinin izini sürdüğü şehirdir. Biz bu şehri her bir ferdiyle, toprağının her karışıyla onu bölgesinin cazibe merkezi yapan bereketiyle seviyoruz. Urfa sevincini de hüznünü de türküleriyle, gazelleriyle anlatan bir şehirdir.

14 Mayıs'ta herkes susacak Şanlıurfa konuşacak. İnşallah 14 Mayıs'ta Şanlıurfa öyle bir konuşacak ki tüm gözler burayı takip edecek. Bizim Şanlıurfa ile aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı kadar güçlü bir bağ vardır. Şanlıurfa'dan öyle bir ses verin ki bu muhabbeti duymayan kalmasın.

Şanlıurfa 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?

Ülkemiz 6 Şubat'ta şiddetli depremlerle sarsıldı. Bu depremlerden etkilenen şehirlerden birisi de Şanlıurfa'ydı. Tespitlere göre Şanlıurfamızda 12 bin 728 binadaki 22 bin 464 bağımsız bölüm bu depremde kullanılamaz hala geldi. Bölge genelinde ise bu rakamlar 311 bin binaya ulaşıyor.

Deprem haberini alır almaz devleti ve milletiyle tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık. Şanlıurfa depremin ardından bir de sel felaketiyle imtihan oldu. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afetlerin yaralarını sarmak boynumuzun borcudur.

Şimdiden kalıcı konutların inşaatları yükselmeye başladı. 319 bini 1 yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız. Bayramda inşası tamamlanan ilk köy evlerimizin hak sahiplerine teslimini gerçekleştireceğiz.